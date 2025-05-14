Ця зброя настільки дешева, що її можна розгорнути у водах сіткою з тисяч одиниць.

Британський флот має секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Технологія зі штучним інтелектом, розроблена для відстеження китів, тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз, пише The Times.

Британські віськові та спецслужби мають тисячі магнітних стрічок, записаних протягом 56 років. Ці записи містять унікальні акустичні сигнатури ворожих кораблів і підводних човнів. Їх збирали фахівці з гідроакустики Королівського флоту — "мисливці за підводними човнами".

Сьогодні, завдяки стрімкому розвитку технологій, ці архівні дані можуть бути інтегровані у новітню систему Lura — продукт європейської оборонної компанії Helsing. Система дозволяє буквально "освітлювати" океан, роблячи підводні загрози видимими для оборонців.

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Lura: підводне "сузір’я" спостереження

Основою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками, які здатні перебувати під водою до трьох місяців. Вони безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.

"Lura виявляє, щоб наші флоти могли стримувати загрози. Ми повинні використовувати нові технології, щоб йти в ногу із загрозами нашій критичній інфраструктурі, національним водам та способу життя", — наголосив Ґундберт Шерф, співзасновник Helsing.

Виявлення та ідентифікація

Система здатна розрізняти навіть кораблі одного класу за незначними відмінностями у їхній акустичній сигнатурі. Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" — російських танкерів, що намагаються обійти санкції.

Сотні, а то й тисячі таких планерів можуть бути розгорнуті по всьому океану. Їх можна розмістити, наприклад, у стратегічному регіоні GIUK — між Гренландією, Ісландією та Великою Британією — для моніторингу проходу в Атлантику.

"Коли вони щось чують — російський підводний човен чи будь-який незвичний шум — вони спливають і надсилають сигнал. Один нічого не змінить, але вони настільки дешеві, що можна розгорнути сотні або тисячі. Вони (вороги) двічі подумають, перш ніж прорватися", — пояснив Ніал Картрайт, головний експерт Helsing із технологій.

Захист критичної інфраструктури

Після нещодавніх інцидентів із пошкодженими підводними кабелями в Балтійському морі побоювання щодо безпеки зросли. У листопаді міністр оборони Джон Гілі навіть дозволив британському ударному підводному човну наблизитись до російського розвідувального судна "Янтарь", запідозривши його у шпигунстві поблизу кабелів зв’язку.

Система Lura відкриває нову еру у підводному спостереженні — автономну, точну та оперативну. Завдяки акустичному аналізу й штучному інтелекту флот отримує змогу реагувати на загрози майже миттєво, не покладаючись лише на людську інтуїцію.

Морські дрони - новинки розробників

Раніше засновник і директор Ініціативи "Віддзеркалення війни" Джуліан Макбрайд заявив, що дешеві морські дрони України зробили революцію в історії воєн. Він нагадав, що на початку травня українська військова розвідка за допомогою морського дрона "Магура-7" з ракетами AA-11 Archer знищила два винищувачі Су-30 поблизу Новоросійська.

Головне управління розвідки Міноборони України використовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. У документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів" були показані кадри з цими бойовими платформами.

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