Експерт зазначив, що зафіксоване збиття російських літаків з морських безекіпажних катерів назважди змінює правила війни у морі.

Дешеві морські дрони України зробили революцію у історії війн. Морські битви більше ніколи не будуть такими, як до російсько-української війни, пише засновник і директор Ініціативи "Відображення війни" (ROW) для 19FortyFive.

Україна, що веде найбільшу звичайну війну з часів ірано-іракського конфлікту, активно використовує морські дрони для протидії російській перевазі у техніці. Морські безпілотники обмежують пересування російських ВПС і флоту у Чорному морі, демонструючи ефективність у сучасному конфлікті.

На початку травня українська військова розвідка за допомогою морського дрона "Маґура-7" з ракетами AA-11 Archer знищила два винищувачі Су-30 поблизу Новоросійська.

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"Ми вперше в історії збили цінний літак з фіксованим крилом ракетами "повітря-повітря" за допомогою безпілотника", — повідомив очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов

"Маґура-7" — покращена версія "Маґура-5", яка в грудні 2024 року знищила два вертольоти Мі-8. Варіант "5" також застосовується як самонавідний вибуховий дрон для таранних атак.

Naval News опублікувало фото "Маґура-7" з ракетами AIM-9, що свідчить про розвиток українських технологій. Цей дрон більший і потужніший за свого попередника.

Україна, за підтримки "Укроборонпрому", масово виробляє озброєні морські дрони. Над проєктами працює понад 100 команд. Серед нових моделей — ТЛК-150 і ТЛК-400 з дальністю до 1200 км.

Використання морських дронів призвело до суттєвих втрат Чорноморського флоту РФ — пошкоджено або знищено третину суден. Росія була змушена вивести флот із Криму до більш захищеного Новоросійська.

Втрата флоту послабила бойові можливості РФ на півдні та ускладнила обстріли українських міст. Чорноморський флот є символом могутності Путіна, і його виведення має стратегічне та іміджеве значення.

Українські морські дрони створюють нову модель ведення війни, з якої можуть черпати уроки союзники. США, які протистоять Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, можуть використати український досвід для розробки власних морських БПЛА.

Аналоги "Маґури" здатні стримувати НВАК біля спірних островів, підтримати Тайвань у разі блокади чи вторгнення, а також посилити оборону Японії. Токіо вже обмінюється з Україною даними SAR-радарів та може використати ці технології для контролю над регіоном.

Морські безпілотники України стали ключовим фактором у війні на морі, перетворившись на платформу для ППО. Армії світу мають переглянути свої підходи до захисту кораблів та авіації в нову епоху безпілотних загроз.

Операція Сил оборони в Чорному морі

3 травня у соцмережах повідомили, що внаслідок атаки Сил оборони України біля Новоросійська був збитий російський винищувач Су-30. Згодом в українській розвідці підтвердили цей факт, повідомивши, що "історичний удар" морським дроном здійснили воїни спецпідрозділу Group 13 ракетою з безпілотної морської платформи Magura.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок операції Сил оборони України на території Криму було знищено ще один російський літак – другий за добу.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі The War Zone розкрив нові деталі операції, внаслідок якої знищено було за один день два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30. За його словами, літаки було збито ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів Magura-7.

ГУР використовувало в атаці три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли по літаках. Буданов також повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

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