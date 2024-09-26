Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей

Велика Британія надасть Україні партію самохідних артилерійських установок AS90 у кількості 16 одиниць. Частина цих САУ вже прибула до нашої країни..

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, Україна вже отримала 10 установок із 16. Решта мають бути доставлені протягом найближчого тижня.

"Артилерія відіграла життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", – наголосили у відомстві.

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Крім того, Уряд Великої Британії також оголосив про створення нового спільного підрозділу Міністерства оборони та FCDO в Україні на чолі з міністром закордонних справ Девідом Ламмі та міністром оборони Джоном Хілі, який об'єднає експертний потенціал і допоможе впровадити новий загальноурядовий підхід до України.

САУ AS90: ключові характеристики

Самохідна артилерійська установка (САУ) AS90 – це британська 155-мм артилерійська система, яка відрізняється високою точністю та потужністю вогню.

Максимальна дальність стрільби становить до 24,7 км зі стандартними снарядами, а зі спеціальними активно-реактивними — до 30 км.

Екіпаж AS90 складається з 5 осіб (командир, навідник, заряджальний та інші). Ця САУ оснащена дизельним двигуном, що дозволяє пересуватися зі швидкістю до 53 км/год.

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