Велика Британія щороку надаватиме Україні 3 млрд фунтів на військову допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар у закордонних справах Британії Девід Леммі сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
"Я пишаюся зобов'язанням прем'єр-міністра Стармера надавати 3 млрд на військову допомогу кожного року, які потрібні у вашій боротьбі", - сказав Леммі.
Також він підтвердив, що Британія виділятиме Україні допомогу на 600 млн фунтів, у тому числі 242 млн фунтів на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ і відбудову.
Крім того, Леммі наголосив, що Британія зараз прискорює військове постачання Україні ракет для протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F-16, самохідних артилерійських установок AS-90, військових човнів, морського озброєння та іншої допомоги.
"Ми також надішлемо додаткові ракети для протиповітряної оборони, десятки тисяч додаткових артилерійських снарядів і більше бронетранспортерів для України до кінця року", - наголосив Леммі.
Візит зарубіжних чиновників у Київ
Сьогодні до Києва прибули державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Заплановано було їхню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським таукраїнськими міністрами для обговорення підтримки України у війні проти РФ.
За даними деяких ЗМІ Блінкен та Леммі під час візиту можуть оголосити про надання дозволу Збройним силам України бити по РФ далекобійною зброєю.