У найближчі тижні Україна отримає сучасні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM.

Велика Британія передасть Україні ракети для системи протиповітряної оборони NASAMS, що будуть здатними збивати крилаті ракети.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес з приводу участі у засіданні глав оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє Reuters.

Зокрема, як сказав Воллес, у найближчі тижні Україна отримає сучасні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети можна запускати із зенітних ракетних систем протиповітряної оборони NASAMS, які Україні пообіцяли надати Сполучені Штати.

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Також Україна отримає сотні додаткових ракет протиповітряної оборони інших типів разом з додатковими повітряними безпілотними літальними апаратами та 18 гаубицями.

"Нещодавні невибіркові удари Росії по цивільним районам в Україні служать підставою для подальшої підтримки тих, хто прагне захищати свою державу. Тому, сьогодні я надав дозвіл на постачання зенітних ракет AMRAAM Україні", - наголосив Воллес.

Рамштайн у Брюсселі 12 жовтня: деталі

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

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