Перехід на ці системи допоможе Україні боротися проти російської загрози з повітря.

Українська ППО вже збиває 50-70% запущених російськими загарбниками ракет.

Про це розповів капітан І рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

Він запевняє, що цей показник буде тільки зростати, оскільки незабаром ЗСУ отримають системи NASAMS від союзників.

"Кількість ракет, якими у нас збивають ворожі повітряні цілі теж не нескінченна. Поповнювати ці запаси стає все складніше, тому що нові ракети для них роблять в Росії. Тому перехід на комплекси NASAMS і німецькі IRIS-T - це дуже своєчасний захід", - пояснив військовий.

Експерт розповів, скільки потрібно таких компексів для закриття неба над Україною.

"Враховуючи те, що вони багатоканальні, нам необхідно їх кілька десятків одиниць, щоб закрити основні міста і об'єкти. Також їх використовують на полі бою для прикриття військ від авіації. Зараз Генштаб активно працює над тим, щоб отримати або купити ці системи, з метою повністю перейти на концепти НАТО в цьому питанні. Це дуже допоможе нам боротися проти російської загрози з повітря", - додав Риженко.

Системи ППО NASAMS для України: що відомо

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 16 вересня повідомляв, що перші дві батареї норвезьких ЗРК будуть доставлені в Україну до 16 листопада. Такі терміни встановили в Пентагоні.

США уклали контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на закупівлю NASAMS для нашої країни. Його загальна вартість становить $180 мільйонів.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що вони посилять оборону України, але тільки за наявності достатньої кількості систем для покриття всієї території.

Україна поки фізично не отримала пересувні зенітні ракетні комплекси NASAMS. Поставки ще не відбулися, проте є рішення про їх схвалення.