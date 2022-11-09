Ці ракети можуть застосовуватися у поєднанні з наявними у Збройних сил України можливостями.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що його держава незабаром завершить доставку приблизно тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для Збройних сил України.

Як повідомляє сайт британського уряду, ці ракети передаються Україні для допомоги у протидії російським атакам, спрямованим проти української інфраструктури.

"Це зобов'язання з надання ще сотень ракет "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку для України проти російської агресії і допоможе Україні протидіяти загрозі незаконного ураження критичної національної інфраструктури", – наголосив Воллес.

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Надання однієї тисячі ракет є відповіддю на запит України щодо потреби посилення її протиповітряної оборони. Ці ракети можуть застосовуватися у поєднанні з наявними у Збройних сил України можливостями. Обладнання, яке складається з пускових установок і ракет, здатне збивати повітряні цілі, у тому числі російські дрони та крилаті ракети.

Зазначається, що це оголошення Волес зробив під час відвідування двох тренувальних майданчиків, де проходить підготовка понад 7,4 тис. українських військових за участі сил Великої Британії разом зі ще вісьмома країнами-партнерами.

Війна в Україні: допомога Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія посилить свою підтримку Збройних сил України взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон. Країна вже оголосила про надання Україні ще 12 000 спальних комплектів для екстремально холодної погоди.

Раніше повідомлялося, що Британія допомагає Україні протистояти російським атакам у кіберпросторі. Так, група британських експертів у сфері кібербезпеки почала зміцнювати захист сайтів українських держустанов вже через 35 хвилин після початку російського військового вторгнення.

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