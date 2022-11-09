Він наголосив, що Україна веде важку боротьбу, а тому дуже важливо продовжувати допомагати та підтримувати.

Британія посилить свою підтримку Збройних сил України взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв'ю агентству Reuters. Він приєднався до генсека НАТО Єнса Столтенберга, щоб подивитись на підготовку українських військових у місті Лідл.

Британія вже оголосила про надання Україні ще 12 000 спальних комплектів для екстремально холодної погоди.

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"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять" – додав міністр.

За його словами, дуже важливо саме зараз продовжити постачати обладнання та підтримку.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки... Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба" – додав Воллес.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

9 листопада стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області.

Цього ж дня депутат Сергій Хлань заявив, що "у росіян обвалився фронт". За даними ЗМІ, в ДТП загинув так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

Пізніше новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області.

Водночас в Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

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