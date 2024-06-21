Зараз пропрацьовують одразу дві версії машини з колісною формулою 6×6 та 8×8.

В Україні розробляють нову модифікацію колісного бронетранспортера "Отаман". Роботи веде український виробник бронетехніки НВО "Практика", пише "Мілітарний"

"Ми цей проєкт досить активно розробляли у 2018—2019 роках, однак через різні причини він був призупинений. Проте ми його відновили та просто зараз повним ходом розробляємо "Отаман" можна сказати, в оновленій версії", – пояснив представник обʼєднання Сергій Вілков.

Зазначається, що модифікація має врахувати досвід та помилки, яких припустилися під час розробки старої версії БТР. Також до уваги візьмуть нові вимоги, поставлені представниками державних структур.

Як пише видання, машина отримає новий силует корпусу. Це пов’язано з внутрішнім перекомпонуванням внутрішніх вузлів. Водночас моторно-трансмісійне відділення, яке у старій версії "Отамана" розміщене праворуч від водія, повністю займе всю передню частину внутрішнього об’єму.

Місце механіка-водія розробники планують винести за це відділення. Таке рішення має значно підвищити ергономіку та безпеку екіпажу.

Вілков зауважив, що таке компонування буде аналогічним німецькій колісній бойовій машині Boxer. Через це БТР "Отаман" матиме схожий силует із нахиленою під гострим кутом верхньою лобовою деталлю.

"Машину в старому варіанті зробили без детально прописаного технічного завдання. Проблема була в тому, що це були радше певні контури того, якою вона має бути, без детальних вимог до окремих систем. До прикладу, щодо бронювання було зазначено, що машина повинна нести навісний керамічний захист, однак не були визначені конкретні вимоги до захисту", – розповів він.

Проте, як зауважив редставник компанії, що деякі вимоги до модифікації "Отамана", на думку розробників, є надлишковими. До прикладу, вимагається, щоб рівень захисту машини відповідав 5 класу згідно зі стандартом STANAG 4569. Він передбачає протиснарядний захист від обстрілів підкаліберними 25-мм снарядами на відстані 500 метрів.

"На думку розробників, оптимальним рішенням для колісного бронетранспортера було б забезпечення кругового захисту за 2 класом із можливістю встановлення навісної керамічної броні з відповідним зростанням до 4 класу. Простою мовою, йдеться про базовий захист від обстрілу бронебійними патронами калібру 7,62×39 мм на дистанції 30 метрів із можливістю підвищення параметрів до боєприпасів калібру 14,5×114 мм на відстані 200 метрів", – пише "Мілітарний".

Відомо, що нова модифікація БТР "Отаман" також отримає багатошарове V-подібне дно, яке має забезпечити кращий протимінний захист для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні.

Зараз НВО "Практика" пропрацьовує одразу дві версії машини з колісною формулою 6×6 та 8×8. Зазначається, що старий "Отаман" у версії 6×6 у повній комплектації з бойовим модулем та навісною керамічною бронею важив 26 тонн. Очікувана вага нової модифікації БТР у версії 8×8 сягатиме близько 30 – 32 тонн.

Як Україна модифікує озброєння

Морські дрони Magura озброїли ракетами. Як розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним "Тринадцятий", на них було встановлено ракети класу "повітря-повітря".

Зазначається, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети радянського виробництва Р-73. Оснащені ними дрони Magura вже використовувалися під час бойових операцій на Чорному морі.

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