Морські дрони Magura озброїли ракетами, - спецпризначенець ГУР (відео)

За його словами, один з таких дронів вже виконував бойові завдання у Чорному морі.

На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря".

Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним "Тринадцятий" в інтерв’ю журналісту Максиму Крапівному.

За його словами, одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту Р-73 - ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі. Це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації, зазначив воїн.

"Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - сказав "Тринадцятий".

Командир "Group 13" також пригадав свої емоції, коли керована ним Magura уразила російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Адреналін просто накриває. Руки - мокрі. При цьому дроном треба керувати досить ювелірно, я б сказав - ніжно. Рухи не мають бути різкі й неконтрольовані. Все має відбуватись плавно", - пояснив він.

Морські дрони: які безекіпажні катери використовує Україна

Як відомо, Україна активно використовує безпілотники у війні з російськими окупантами. Зокрема, вони відіграють велику роль у битві за Чорне море.

Найбільш часто у ЗМІ згадуються морські дрони Magura V5. Представник ГУР Андрій Юсов у травні заявляв, що вони завдали збитків російському флоту на 500 млн доларів. За його словами, процес вдосконалення цих безпілотників триває постійно.

Також на слуху ще одні морські дрони – Sea Baby, які є на озброєнні в Служби безпеки України. Не так давно стало відомо, що їх обладнали системами "Град".

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