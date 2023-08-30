Армія, що вихвалялась озброєнням типу "аналогів немає" пізнає глибину ураження Силами оборони Півдня України.

Сили оборони України знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Про це повідомиляється у офіційному Telegram-каналі Сил оборони Півдня.

"Армія, що вихвалялась озброєнням типу "аналогів немає" пізнає глибину ураження Силами оборони Півдня України. Відтепер у них немає не тільки аналогів, а й по деяких позиціях навіть оригіналів", - мовиться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що українські військові знищили радіолокаційну станцію та наведення ракет до ЗРК "Бук-М3". Сили оборони поділилилися відповідним відео знищення російської техніки.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби наша авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" російських загарбників.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку війни Російська Федерація вже втратила близько 261 840 солдатів.

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