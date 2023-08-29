Наші воїни знищили 14 танків, 17 бойових броньованих машин та 25 артилерійських систем

Сили оборони України днем за днем невпинно женуть ворога з нашої країни. Тільки за минулу добу українські захисники знищили понад півтисячі російських загарбників та десятки одиниць техніки окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 261 840 (+530) осіб;

танків ‒ 4414 (+14) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17);

артилерійських систем – 5450 (+25);

реактивних систем залпового вогню – 733 (+3);

засоби ППО ‒ 500 (+1);

літаків / гелікоптерів– 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4);

крилаті ракети ‒ 1419 (+4);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43);

спеціальна техніка ‒ 820 (+11).

Ситуація на фронті - інформація аналітиків ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують, що українські воїни мають нові успіхи у Запорізькій області - імовірно, українські бійці просунулися вперед біля села Вербове.

Відео дня

На ймовірне просування українських сил біля Вербового вказують теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про свіжі досягнення українських сил.

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