Сили оборони України днем за днем невпинно женуть ворога з нашої країни. Тільки за минулу добу українські захисники знищили понад півтисячі російських загарбників та десятки одиниць техніки окупантів.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 261 840 (+530) осіб;
- танків ‒ 4414 (+14) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17);
- артилерійських систем – 5450 (+25);
- реактивних систем залпового вогню – 733 (+3);
- засоби ППО ‒ 500 (+1);
- літаків / гелікоптерів– 315 / 316;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4);
- крилаті ракети ‒ 1419 (+4);
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43);
- спеціальна техніка ‒ 820 (+11).
Ситуація на фронті - інформація аналітиків ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують, що українські воїни мають нові успіхи у Запорізькій області - імовірно, українські бійці просунулися вперед біля села Вербове.
На ймовірне просування українських сил біля Вербового вказують теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про свіжі досягнення українських сил.