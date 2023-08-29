За добу бійці Сил оборони знищили 530 окупантів / фото 93 ОМБр Холодний Яр

Сили оборони України днем за днем невпинно женуть ворога з нашої країни. Тільки за минулу добу українські захисники знищили понад півтисячі російських загарбників та десятки одиниць техніки окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 261 840 (+530) осіб;
  • танків ‒ 4414 (+14) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17);
  • артилерійських систем – 5450 (+25);
  • реактивних систем залпового вогню – 733 (+3);
  • засоби ППО ‒ 500 (+1);
  • літаків / гелікоптерів– 315 / 316;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 1419 (+4);
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43);
  • спеціальна техніка ‒ 820 (+11).
Загальні бойові втрати армії РФ в Україні станом на 29 серпня 2023 року / колаж УНІАН

Ситуація на фронті - інформація аналітиків ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вказують, що українські воїни мають нові успіхи у Запорізькій області - імовірно, українські бійці просунулися вперед біля села Вербове.

Відео дня

На ймовірне просування українських сил біля Вербового вказують теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про свіжі досягнення українських сил.

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