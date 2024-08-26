'Це новий вирок': експерт розкрив важливу перевагу дрона-ракети 'Паляниця'

За словами Коваленка, росіянам буде значно важче збити ракету з реактивним двигуном.

Новий український дрон-ракету "Паляницю" буде складніше збити російській системі протиповітряної оборони.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Як зазначає експерт, характеристики "Паляниці" тримають у секреті, але вона має турбореактивний двигун.

"Це нова віха, це новий крок, це новий вирок, до якого треба адаптуватися російським системам ППО...Це значно швидше, ніж середньостатистичний дрон-камікадзе, який використовувався раніше нашими силовими структурами, наприклад, для ураження аеродромів. Тобто, коли рухається ціль зі швидкістю 120 км/год, і її помічає система ППО противника, то у літаків був час, щоб піднятися з аеродромів та залишити їх... Зараз ми говоримо про 100% не про 120 км/год. Набагато швидше він переміщується. Ми говоримо про новий етап більш якісних засобів ураження вглиб території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій, зокрема Криму", - зазначив він. Відео дня

Український дрон "Паляниця": що відомо

Як писав УНІАН, 24 серпня президент Зеленський повідомив, що Україна створила і вперше успішно застосувала "ракето-дрон" під назвою "Паляниця". За словами очільника держави, новий апарат є значно швидшим та потужнішим, ніж звичайні пропелерні дрони.

Стверджується, що "Паляниця" є частиною більшої ракетної програми. Цей виріб вдалося розробити з нуля усього за півтора роки.

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