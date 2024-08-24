Україна розробляє й інші ракети - дуже потужні і далекобійні.

Ракета-дрон "Паляниця", яку вперше сьогодні застосовали по ворогу, є набагато швидшою і потужнішою за звичайні далекобійні дрони. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.

"В ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця". В кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша", - сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що це головні деталі, які він готовий повідомити.

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"Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1,5 тисячі кілометрів - сьогодні в нас вже є такі вироби. І це сильно. А тепер з'являються і дрони-ракети. А будуть й інші ракети - дуже потужні і дуже далекобійні", - запевняє Зеленський.

Новий дрон "Паляниця": що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності відбулося перше бойове застосування нової української ракети-дрона "Паляниця". Глава держав не розкрив технічних подробиць про цю зброю, а також не сказав, де саме було застосовану новий виріб.

Примітно, що в ніч на суботу відбулася успішна дронова атака на великий склад боєприпасів росіян у Воронезькій області. В ГУР вже заявили, що то їхніх рук справа. Чи могло це бути застосування саме дрона "Паляниця", наразі залишається лише здогадуватися.

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