Міністерство міністерство оборони Чехії заявило, що поставки відбудуться "найближчими місяцями", і, таким чином, незабаром вони вплинуть на поле бою.

Чехія використає частину відсотків, отриманих від заморожених у Євросоюзі російських активів, для купівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, повідомило міністерство оборони Чехії.

Країни ЄС забирають відсотки, отримані від активів РФ, які включають облігації та інші цінні папери, і поміщають їх у фонд ЄС для допомоги Україні. Міністерство оборони Чехії заявило, що частина цих грошей буде використана для очолюваного ним проєкту із закупівлі артилерійських боєприпасів для України по всьому світу.

"Завдяки коштам, отриманим від заморожених російських фінансів і виділеним Європейським союзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч великокаліберних боєприпасів", - заявила міністр Яна Чернохова.

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Міністерство не надало детальнішої інформації, але заявило, що поставки відбудуться "найближчими місяцями", і, таким чином, незабаром вони вплинуть на поле бою.

"Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і зберегти державні фінанси європейських країн", - додала Чернохова.

Боєприпаси для України - деталі

У лютому чеський президент Петр Павел пообіцяв українцям 800 000 снарядів. Поставки зайняли досить довгий час, проте в червні перші 45 тисяч снарядів прибули в Україну, а до кінця року Україна має отримати загалом півмільйона. Це менше, ніж було обіцяно спочатку, і, як пише NZZ, недостатнє фінансування ініціативи є лише однією з багатьох причин, причому не найголовнішою.

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

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