Чехія наштовхується на несподівану конкуренцію і перешкоди на міжнародному ринку.

У лютому чеський президент Петр Павел пообіцяв українцям 800 тисяч снарядів. Поставки зайняли досить довгий час, проте в червні перші 45 тисяч снарядів прибули в Україну, а до кінця року Україна має отримати загалом півмільйона. Це менше, ніж було обіцяно спочатку, і, як пише NZZ, недостатнє фінансування ініціативи є лише однією з багатьох причин, причому не найголовнішою.

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

"Однак більш важливою причиною є зростання цін на боєприпаси внаслідок збільшення попиту на світових ринках. Колишній заступник міністра оборони Томаш Копечни, один з ініціаторів ініціативи з постачання боєприпасів до Чехії, пояснив, що обіцяні 800 000 снарядів тепер коштують удвічі більше, ніж спочатку передбачувані 1,5 мільярда. Ціни на міжнародному ринку з 2022 року зросли в чотири рази", - пише NZZ. Відео дня

Росія створює конкуренцію на міжнародному ринку

Крім того, після того, як Чехія офіційно оголосила про закупівлю боєприпасів, Росія активно намагається вплинути на країни, які постачають обидві воюючі сторони. Офіційно країни, про які йдеться, тримаються в секреті. Однак, згідно з повідомленнями ЗМІ, снаряди надходять переважно з Південної Африки, Південної Кореї та Туреччини.

Як пояснює Копечни, угоди часто укладаються таким чином, що та сторона, яка робить перший авансовий платіж, отримує угоду. "Якщо ви зволікаєте, то іноді повертаєтеся і чуєте: "Все, зброя закінчилася". А потім розумієш, що боєприпаси пішли до росіян", - зазначав він.

Це пояснює, чому, за словами чеського уряду, до кінця року можуть бути поставлені тільки 155-міліметрові снаряди, тоді як раніше повідомлялося про постачання ще 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які використовуються в радянських гарматах.

Водночас 155-міліметровий калібр використовується тільки у зброї країн НАТО і Москва нічого не виграє від таких поставок. Хоча для українців "радянські" набої були б дуже важливими, оскільки в них досі є безліч систем, в яких вони використовуються. Однак кількість виробників за межами сфери впливу Москви дуже невелика, зазначає видання.

Крім того, зазначає видання, перегони між Сходом і Заходом, також дозволяють виробникам продавати товари низької якості. Уже було відомо, що багато артилерійських снарядів, які Росія отримувала з Північної Кореї, були бракованими. Однак західні постачальники також скаржаться, що близько половини боєприпасів, що закуповуються в Африці та Азії, неякісні, їх необхідно спочатку відремонтувати.

Таким чином, залишається невідомим, скільки чеських снарядів "Павел" надійде в Україну понад гарантований обсяг до кінця року, зазначає NZZ.

Снаряди для України - новини

До кінця 2024 року Україна отримає 500 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155-мм у рамках чеської ініціативи. Про це сказав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, зазначивши, що постачання боєприпасів для Сил оборони України триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

У Чехії також заявили про запуск другого проєкту із закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025". За словами міністра оборони країни Яни Чернохової, до проєкту приєднаються п'ять оборонних компаній.

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