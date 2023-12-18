Нашій державі потрібна перевага у повітрі, зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 не допоможуть Збройним силам України збивати різні російські балістичні ракети, але будуть спроможні дати відсіч російській авіації.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика - це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету. Проти балістичних ракет F-16 не може працювати - знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях", - сказав Ігнат.

Ще речник заявив, що українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках. "Географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом", - зазначив Ігнат.

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Він підкреслив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками. "Ми це робимо у дуже рекордні терміни. Тому, дійсно, очікуємо на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Нам потрібна перевага у повітрі. Без переваги у повітрі дуже важко наземним військам", - повідомив Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначав, що ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага в повітрі. Ігнат підкреслив, що Україна не зможе проводити успішні наземні операції з деокупації без переваги в повітрі.

На його думку, українська армія потребує близько 150 винищувачів F-16, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них. За його словами, наші авіатори вже літають на F-16 з інструкторами і очікують на самостійні польоти.

Довідка УНІАН. Балістика - це потужні ракети, спроектовані, зокрема, для ведення військових операцій на великій відстані. Основна їхня особливість полягає у використанні принципу реактивного руху - великий вибух горючого палива створює потужну силу, яка виштовхує ракету вперед, і після цього вона може набрати велику висоту й подолати значну відстань за короткий час. Балістичні ракети не здатні маневрувати.

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