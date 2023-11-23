Це може відбутися в найближчий час.

Українські пілоти, які за кордоном навчаються управляти літаками - винищувачами, зараз літають з інструкторами, але очікують в найближчий час на самостійні вильоти.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо уже з інструкторами. Можливо, та кількість пілотів з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що десь найближчим часом можливо ми дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати, та, можливо, побачимо щось", - зазначив він.

Ігнат додав, що сьогодні пілоти, які несуть бойове чергування в Україні, готові в будь-яку хвилинувилітати і відбивати повітряний напад противника – і ракети, і шахеди. "І, звісно, пілоти, які сьогодні це роблять на території нашої держави на десятках оперативних аеродромах, безумовно, по-доброму заздрять своїм колегам і очікують їх якнайшвидшого повернення. Бо й самі хочуть поїхати, щоб опановувати цю техніку. Настрій бойовий. Пілоти хочуть побачити цей літак в нас на озброєнні", - наголосивречник Повітряних сил ЗСУ.

Українські пілоти на F-16

Як повідомляв УНІАН, ряд українських пілотів зараз навчаються за кордоном управляти винищувачами F-16.

Український льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish - Мунфіш розповів про переваги винищувача F-16 - він ергономічний, має більш досконалі електронні системи і простий в управлінні.

Пілот додав, що у F-16 "дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію". За словами військовослужбовця, цей винищувач може виконувати ряд функцій, серед яких забезпечення повітряного прикриття наземних військ, атака наземних цілей, знищення літаків противника, перехоплення ракет.

При цьому Мунфіш зазначив, що на повноцінну підготовку пілота F-16 можуть піти роки, однак українські військові льотчики проходять "прискорений" курс навчання. Їм на освоєння цього літака дається близько півроку. При цьому він зазначив, що відведеного часу достатньо, щоб освоїти базові можливості F-16, необхідні Україні.

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