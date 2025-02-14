З’явилася інформація про розгортання нової зброї, здатної перехоплювати ці бомби, і прогнозується збільшення кількості таких успіхів.

Російські плануючі бомби суттєво змінили ситуацію на полі бою. Установка дешевих керованих бомб із висувними крилами та супутниковою навігацією дозволяє перетворити їх на високоточну зброю, яку можна запускати з-за меж зони ураження засобів ППО. Втім, Україна знайшла спосіб з ними боротися, пише Forbes.

У 2024 році виробництво плануючих бомб значно зросло. Щомісяця Росія випускає тисячі таких бомб по українських позиціях, спричиняючи величезні руйнування та людські втрати.

Україна, схоже, може протидіяти цій загрозі. Минулого тижня представник українських Повітряних сил України повідомив про успішне збиття плануючої бомби в Запорізькій області, зазначивши, що це не перший такий випадок, але не розкрив деталей. В українських Telegram-каналах з’явилася інформація про розгортання нової зброї, здатної перехоплювати ці бомби, і прогнозується збільшення кількості таких успіхів.

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Важкі цілі

Плануючі бомби є складними мішенями з кількох причин. Хоча окремі моделі можуть важити до трьох тонн, здебільшого вони мають масу менше тонни та розмах крил менше семи футів. Це робить їх малопомітними на радарах, що ускладнює відстеження та перехоплення.

Більшість зенітних ракет малої дальності, таких як Stinger, оснащені інфрачервоним самонаведенням, проте безмоторні плануючі бомби не мають гарячого реактивного вихлопу, що робить їх невидимими для таких систем. Крім того, вони мають товстий сталевий корпус без уразливих двигунів або паливних баків, що ускладнює їх знищення.

Головною проблемою є масовий характер їхнього застосування. Як зазначив Джастін Бронк з RUSI в інтерв’ю BBC:

"Ви б надто швидко вичерпали всі наявні боєприпаси протиповітряної оборони".

Через це більшість експертів вважає, що зупинити плануючі бомби можна лише шляхом ураження носіїв ще до моменту запуску. Одним зі способів є посилення української ППО або надання більшої кількості F-16, щоб змусити російські літаки триматися далі від зони дії таких бомб. Інші, як-от RAND, пропонують удари по авіабазах, звідки вилітають бомбардувальники. Для цього потрібна далекобійна зброя, така як ATACMS, постачання якої залишається політичним питанням.

Перехоплення бомб

Попри складність завдання, є спроби знаходити способи їхнього збиття. Нещодавно Директорат НАТО з питань трансформації оголосив про "інноваційний виклик" для боротьби з плануючими бомбами. У ньому розглядаються різні рішення, зокрема електронні перешкоди, запобігання зльоту носіїв і безпосереднє знищення бомб у повітрі. Особливу увагу приділено системам, що використовують штучний інтелект та машинне навчання, а також портативним та економічно вигідним рішенням.

Україна вже застосувала подібні підходи для боротьби з розвідувальними дронами та дронами-камікадзе Shahed. Проти розвідувальних БПЛА були успішно використані FPV-дрони-перехоплювачі, інтегровані в сенсорну мережу з інтелектуальним управлінням. А для знищення Shahed створені мобільні вогневі групи, оснащені прожекторами та автоматичними гарматами. Це дозволило досягти високого рівня ефективності, наприклад, у січні 2024 року Україна збила 96% запущених Shahed.

Ймовірно, рішення для боротьби з плануючими бомбами буде чимось середнім між цими методами. Воно може включати радар або інші сенсори для виявлення загроз, систему управління для координації оборони, а також ефектори — недорогі керовані ракети на кшталт Vampire, зенітні гармати типу Skynex або нові високо-швидкісні дрони-перехоплювачі, такі як Wild Hornets Sting. Використання штучного інтелекту може підвищити ефективність системи.

Як зазначається в документі НАТО, ключовим фактором є масштабованість. Кожна збита плануюча бомба рятує життя, але систематичне їх знищення може значно послабити наступальні можливості Росії та змінити динаміку конфлікту. Росія зробила ставку на ці бомби як на основний засіб ведення війни, і їхня ефективність стала критично важливою для її наступальної стратегії.

Якщо Україна зможе масово впровадити систему перехоплення, це змінить правила гри не лише у війні з Росією, але й вплине на майбутні військові конфлікти загалом. Наприклад, ВПС США значною мірою покладаються на JDAM, і якщо їх можна буде ефективно перехоплювати, це поставить під загрозу здатність США вести бойові дії у подібних умовах.

Збиття російського КАБу

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України підтвердили збиття російського КАБу над Запоріжжям. "За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння", - заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами військового аналітика Анатолія Храпчинського, українські фахівці дійсно знайшли спосіб збивати російські керовані авіабомби. Цьому передував тривалий період пошуків варіантів, адже застосування проти бомб традиційних засобів протиповітряної оборони визнали неефективним.

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