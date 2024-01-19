Українські винищувачі запускають американські бомби та ракети, які вдалося адаптувати, зокрема, крилаті ракети Storm Shadow, поділився Юрій Ігнат.

Гібридні системи протиповітряної оборони не є далекобійними, але їх можна використовувати для прикриття важливих об’єктів.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, говорячи про засоби, якими, можливо, було збито російський літак А-50, а також пошкоджено борт Іл-22. Він зазначив, що такі системи "не є чимось новим". "Американські та українські фахівці змогли, як раніше жартували, схрестити радянське з американським", - підкреслив Ігнат.

За його словами, процес був непростий, модернізацією займалися наші і американські фахівці. При цьому додав, що системи пройшли випробування на полігонах США, і тепер вже є перше застосування, і є перше збиття.

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"Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними - можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми зможемо збивати на великих відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше - чому б ні", - зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил повідомив, що зараз така практика модернізації використовується і в авіації - наші винищувачі запускають американські бомби та ракети, які вдалося адаптувати, зокрема, крилаті ракети Storm Shadow.

Ігнат зазначає, що буде проводитися і "невеличка модернізація" ПЗРК, які використовуються мобільними вогневими групами. За його словами, йдеться, зокрема, про оснащення їх тепловізійним обладнанням для того, щоб збільшити показник збиття повітряних цілей.

Що треба знати про ППО України - важливі новини

Як писав УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня повідомив про те, що українські військовослужбовці знищили російські літаки А-50 та Іл-22. А-50, ймовірно, вибухнув і упав в Азовське море, а пошкоджений Іл-22 приземлився на найближчому аеродромі окупантів.

Ветеран війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що для збиття російських літаків А-50 та Іл-22 вперше було застосовано ППО, розроблене в рамках українсько-американського проекту, відомого під назвою FrankenSAM. Це поєднання радянських пускових установок з американськими ракетами.

Він зазначив, що в експертному середовищі сходяться на думці, що для наведення ракет було використано радар від радянської системи С-300, а саме ураження здійснювала пускова система Patriot.

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