Для збиття літаків А-50 і Іл-22 було використано гібридну ППО.

Для збиття російських літаків А-50 та Іл-22 вперше було застосовано ППО, розроблене в рамках українсько-американського проекту відомого під брендовою назвою FrankenSAM.

Про це сказав ветеран війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий на "Першому Західному". "Вперше було застосовано ППО середнього радіуса дії - одну з двох, які були розроблені в рамках українсько-американського проекту відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Це поєднання радянських пускових установок із американськими ракетами", - зазначив він.

За його словами, в експертному середовищі сходяться на думці, що літак А-50 знищено, а Іл-22 пошкоджено за допомогою такої гібридної системи. "Для наведення ракет було використано радар від радянської системи С-300, а саме ураження здійснювала пускова система Patriot ", - зазначив він .

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Дикий повідомив, щоробота по знищенню ППО в Криму почалася минулої весни. "Найбільш яскрава операції, з якої пішов як ефект доміно каскад падіння кримської ППО це було захоплення "вишок Бойка". Це була зухвала. кінематографічна голівудська операція спецназу ГУР - вони на гумових човнах штурмують "вишки Бойка" і демонтували звідти російську РЛС. Таким чином з’явилась перша велика дірка в повітряній обороні півострова", - наголосив він.

За його словами, потім була висадка на Тарханкуті, ліквідація комплексу С-300. "Далі "Нептуном", модифікованим для ударів "земля"-"земля", ліквідували С-400. І от таким чином розширили цю дірку, а далі в неї вже пішли працювати оті самі СУ-24 із Storm Shadow. Тобто, повітряну оборону півострова пошарово знімали. Мені це нагадало, як розлущують цибулю – шар за шаром", - зазначив Дикий.

Ветеран додав, що через знищення ряду радіолокаційних станцій (РЛС) в Криму, росіянам довелось підігнати літаючу РЛС, тобто літак А-50 значно ближче, ніж вони звикли це зазвичай робити.

"А там виявляється десь в кущиках, як той "білий рояль" вже чекав Patriot. Тобто, фактично цей А-50 не просто вполювали, а заманили в пастку, знищивши перед тим кілька наземних РЛС. Це насправді блискуча операція,це взагалі шедевр", сказав він захоплено.

Збиття російський літаків: що відомо

Як повідомлляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що українські військовослужбовці підбили російські літаки А-50 та Іл-22.

А-50, ймовірно, вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Пошкоджений Іл-22М приземлився на найближчому аеродромі окупантів.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат додав, що вони мріяли про знищення такої цілі з початку повноштабного вторгнення РФ.

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