Зважаючи на мізерну кількість цих ракет, ймовірно, британці хочуть використати їх з більшою ефективністю.

Британія, ймовірно, зупинила поставки ракет Storm Shadow в Україну. Можливо, Лондон притримує їх до моменту, коли буде знято заборону на удари по РФ, аби використати ці ракети більш ефективно, пише The Times.

Видання зауважує, що Велика Британія та Франція бояться знімати заборону на удари по РФ без підтримки цього рішення з боку США. Натомість чинна адміністрація у Білому домі категорично відмовилася дати таку згоду, боячись "ескалації Росії" у відповідь на такі удари.

Такий підхід активно критикують колишні британські посадовці. Наприклад, Грант Шеппс, який обіймав посаду міністра оборони із серпня 2023 по липень 2024 року, закликав чинний британський уряд діяти в односторонньому порядку, не оглядаючись на позицію США.

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"Нам не потрібно чекати Байдена, і нам потрібно припинити вдавати, що це те, що потрібно, перш ніж діяти. Відверто кажучи, нам просто потрібно почати і зробити це. Американці вскочать на борт. Ми зв’язуємо руки нашим українським друзям, кажучи: ми не дозволимо вам завдати удару по військовій машині Путіна. Це неправильно. І ми повинні зараз переконатися, що ці дозволи надано", – сказав він, делікатно пропустивши те, що та сама заборона діяла і під час його власної каденції.

Однак нещодавно стало відомо, що новий британський уряд не лише не знімає заборону на використання ракет Storm Shadow для ударів по РФ, а взагалі зупинив їх поставку в Україну. Джерела в оборонному секторі, з якими говорили журналісти The Times, мають можливі пояснення цього.

Вони зійшлися на думці, що запаси цих ракет у Великій Британії досягли критично низького рівня. Тому є дві версії, чому Лондон зупинив поставки Києву: або він хоче залишити ці ракети для власних потреб британської армії, або їх притримують, чекаючи кращого моменту для поставки – коли буде надано дозвіл на їх використання по території Росії. Тоді застосувати ракети можна буде з вищою ефективністю, ніж зараз.

Британія зупинила поставки ракет

Як писав УНІАН, минулого тижня британське видання The Guardian повідомило, що із приходом нового уряду до влади у Лондоні відносини України з Великою Британією помітно охололи. Українські посадовці, з якими поспілкувалися автори публікації, висловили розчарування через те, що британці зупинили поставки ракет Storm Shadow.

За кілька днів по тому новий міністр оборони Британії Джон Гілі виступив зі спростуванням, яке насправді нічого не спростувало. Він заявив, що новий британський уряд прискорив військові постачання Києву, але не уточнив, чи були зупинені поставки саме ракет Storm Shadow.

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