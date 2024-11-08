Новий уряд Британії виявився не настільки рішучим у підтримці України, як його попередники.

Відносини України з Великою Британією помітно охололи після того, як у Лондоні змінився уряд в липні цього року. Про це пише британське видання The Guardian.

Українські посадовці, з якими поспілкувалися автори публікації, висловили розчарування через те, що Британія не надала додаткові ракети Storm Shadow, відколи змінився уряд. Крім того, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер досі не відвідав Україну, і в Києві навіть не бачать сенсу у такому візиті, якщо Лондон не наважиться надати нову партію ракет.

Як зазначає видання, основна претензія України до Великої Британії полягає в тому, що вона не поставила жодних додаткових ракет зі своїх запасів Storm Shadow, навіть для використання проти цілей у Криму та інших українських територіях, окупованих Росією з 2014 року.

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"Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійної зброї. Ситуація не така, як коли Ріші Сунак був прем'єр-міністром. Стосунки погіршилися", – сказав український посадовець з офісу Зеленського.

The Guardian зазначає, що Сунак відвідав Київ у листопаді 2022 року – протягом місяця після вступу на посаду. Борис Джонсон кілька разів був у Києві.

Також видання стверджує, що останній удар ракетами Storm Shadow українські військові завдали 5 жовтня по російських командних пунктах.

В четвер Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрілися на європейському саміті в Будапешті, однак зустріч закінчилася нічим, кажуть українські джерела британських журналістів.

"З серпня ми обговорювали можливий візит Стармера. Різні дати приходили і йшли. Стармер кілька разів відкладав. Йому немає сенсу приїжджати в якості туриста. На даний момент він не бажає приймати необхідні рішення", – заявив співрозмовник видання.

Невдоволення Києва британським прем’єром також включає так і не зняту заборону на використання ще наявних у ЗСУ британських ракет для ударів по території Росії. Крім того, Лондон без ентузіазму сприйняв "план перемоги", який Зеленський цієї осені передав усім ключовим партнерам.

Як пише The Guardian, у Києві вважають, що Стармер просто не бажає приймати стратегічні рішення без схвалення Вашингтона, хоча Британія має свободу діяти незалежно.

Україна розчарована у західних партнерах

Як писав УНІАН, днями президент Володимир Зеленський зробив гнівну заяву, у якій поскаржився, що світ просто пасивно чекає, поки українців почнуть вбивати не лише росіяни, а ще й північні корейці. Очільник держави наголосив, що Україна могла б ударити превентивно по всіх майданчиках, на яких РФ накопичує солдатів з КНДР, якби була можливість бити достатньо далекобійно.

Також ми розповідали, що політика самостримування президента Джо Байдена у питаннях американської допомоги Україні настільки набридла Києву, що перемога Дональда Трампа на виборах із найгіршого кошмару перетворилася на промінь надії для українського керівництва.

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