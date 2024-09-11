Новий дрон-бомбер українського виробництва використовуватиметься для потреб ЗСУ, зазначили в українському оборонному відомстві.

Триває війна в Україні проти росіян, і до постачання у війська Сил оборони допущено безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зазначається, що цей безпілотний авіаційний комплекс кодифіковано та допущено до постачання у війська. Новий дрон-бомбер українського виробництва використовуватиметься для потреб ЗСУ. "Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі", - сказано в повідомленні.

В Міноборони зазначають, що цей багаторазовий квадрокоптер може працювати і у якості ударного FPV. "Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - сказано в повідомленні.

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Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, з початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації близько 70 зразків боєприпасів для безпілотників. Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було кодифіковано та допущено до експлуатації у липні.

Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони різняться за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.

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