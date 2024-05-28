Загадкова несправність неодноразово вражала Т-90, який Володимир Путін назвав "найкращим танком у світі", під час атак українських воїнів.

Українські воїни знищили найсучасніший російський бойовий танк. У нього стався "дискотечний" збій вежі.

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, вежа танка Т-90 "Прорив" просто вийшла з ладу, хаотично рухаючись в різні боки. Загадкова несправність неодноразово вражала Т-90, який Володимир Путін назвав "найкращим танком у світі", під час атак українських воїнів.

Знищення "найкращого танка світу"

Найяскравіший приклад недоліку стався під час бою на сході України в Донецькій області, коли українські війська на двох наданих США бойових машинах Bradley вступили в бій з одним із російських танків.

Українці відкривали вогонь з близької відстані, посипаючи броню танка снарядами з 25-мм ланцюгової гармати Bushmaster.

На кадрах зіткнення видно, як Т-90 втрачає контроль, його вежа шалено обертається, а потім він врізається в дерево.

Не маючи змоги дати відсіч парі броньованих машин Bradley, екіпаж танку втік пішки, залишивши Т-90 для українського FPV-дрона.

Подібна несправність була зафіксована на відео, коли ще один Т-90 потрапив під удар роти ударних безпілотників 47-ї української механізованої бригади. Видно, як танк отримує декілька ударів зверху. Другий удар вражає задню частину корпусу Т-90 та провокує "дискотечне обертання" вежі. Екіпаж не зміг повернути вежу під контроль.

У соцмережі 47-ма бригада припустила, що в результаті удару була пошкоджена одна з оптичних систем наведення танка.

На відміну від старих радянських танків, 125-мм гладкоствольна гармата Т-90 має систему автоматичного наведення. Електрична вежа реагує на лазерні датчики попередження, розташовані навколо танка, і повертає гармату до цілі.

І американські танки Abrams, і британський Challenger 2 мають схожі характеристики, відомі як "системи мисливець-вбивця".

"Ймовірно, це було поєднання недосвідчених екіпажів і поганої електроніки", - сказав Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командир танка британської армії.

"Для недосвідчених людей дуже легко сильно дезорієнтуватися в танку, тому що корпус танка може рухатися в одному напрямку, вежа може бути в іншому напрямку, а приціл командира може бути в зовсім іншому напрямку, тому ми використовуємо термін "дискотечна вежа", тому що люди можуть легко дезорієнтуватися, а танк виходить з-під контролю. Це також може бути збій електроніки. Західні танки мають досить складну систему управління вогнем, а росіяни, схоже, не впоралися з нею. Я не можу сказати однозначно, але частина електроніки в Т-90 із заходу, тому санкції, швидше за все, погіршать ситуацію", - сказав він.

"Ще більш досконалий танк"

Все більше і більше танків Т-90, які коштують близько 4,5 мільйона доларів, потрапляють на поля битв в Україні, оскільки Росія бореться зі значними втратами від старих моделей Т-72 і Т-80, побудованих понад 40 років тому. У Росії є ще більш досконалий танк Т-14 "Армата", який вперше був показаний світові під час Параду Перемоги в Москві в 2015 році.

"Армата" не з'являлася в Україні , що викликало припущення, що Москва не може дозволити собі втратити свій флагманський танк, оскільки його знищення завдасть значної репутаційної шкоди.

Війна в Україні - Т-90 на фронті

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що бійці Нацгвардії значно збільшили втрати Росії в Україні за перший місяць 2024 року - знищили і вивели з ладу 112 російських танків, у тому числі Т-90, загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів США.

Перед цим було оприлюднено відео зухвалих дій українців на Авдіївському напрямку в районі Степового проти російського танку Т-90М "Прорив". Водій та командир американської БМП "Бредлі" осліпили екіпаж ворожого танку. Вони уразили башту танку, вивівши з ладу прилади бачення та позбавили ворога можливістю керувати технікою. До процесу далі долучились наші пілоти FPV-дрона. У підсумку - знищений танк, один полонений російський військовий і ще двоє - ліквідованих.

Вас також можуть зацікавити новини: