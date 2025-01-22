Трофеями талібів стали американські озброєння на 8 мільярдів доларів.

Напередодні своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп озвучив бажання повернути військову техніку, яку американська армія залишила в Афганістані, коли тікала звідти у серпні 2021 року. Однак повертати насправді не так вже й багато.

Як пише "Голос Америки", на мітингу перед інавгурацією Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона буцімто дала "мільярдів доларів" Талібану і віддала цьому руху "велику частину" американської військової техніки.

"Якщо ми збираємося платити мільярди доларів на рік (йдеться про гуманітарну допомогу Афганістану через програми ООН – УНІАН), скажіть їм, що ми не дамо їм грошей, якщо вони не повернуть нашу військову техніку. ... Ми хочемо повернути військову техніку", – заявив Трамп, не уточнюючи, про яку саме техніку він говорить.

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Український військово-аналітичний портал Defense Express, підрахував, що йдеться про кілька сотень бронемашин, переважно колісних бронеавтомобілів. Але є і трохи авіації.

Посилаючись на дані щорічного довідника The Military Balance за 2021 рік, видання пише, що після втечі американців в Афганістані залишилося 200 гусеничних бронетранспортерів M113 (застаріла машина 1960-х років), 200 бронеавтомобілів Maxxpro (сучасний колісний бронеавтомобіль), близько 600 бронемашин MSFV (сучасний колісний бронетранспортер) та 24 гаубиці M114 калібру 155-мм.

Крім того до рук "Талібану" потрапило трохи авіаційної техніки. Скільки саме одиниць було захоплено, не відомо. Але, за оцінками аналітиків Oryx, станом на листопад 2022 року "Талібан" зумів повернути в стрій 10 легких ударних вертольотів MD 530F, 6 багатоцільових гелікоптерів UH-60 Black Hawk та чотири легкомоторні літаки C-208. Також трофеями талібів стало трохи аеродромної техніки.

Також вважається, що таліби захопити, але не змогли ввести в стрій один старий транспортний літак C-130 та два легкі штурмовики A-29.

За оцінками Пентагону, загалом в Афганістані американці покинули різного озброєння приблизно на 8 мільярдів доларів.

Вихід американців з Афганістану

Як писав УНІАН, тепер вже колишній державний секретар США в адміністрації Байдена Ентоні Блінкен заперечив, що хаотичний вихід американців з Афганістану у серпні 2021 року міг спонукати Путіна до нападу на Україну. Він нагадав, що Путін уперше вторгся в Україну в 2014 році, коли в Афганістані ще були війська США.

Також ми розповідали, що Трамп обіцяв влаштувати трибунал для американських посадовців, причетних до виведення військ США з Афганістану. Команда новообраного президента США начебто вже складає список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії для можливого суду над ними.

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