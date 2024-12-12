Блінкен відкинув закиди про те, що вихід з Афганістану показав США зі слабкого боку.

Виведення військ США з Афганістану не могло надихнути російського диктатора Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Конгресі, передає Укрінформ. "Ні. Навпаки, наші супротивники, разом з РФ, були б раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років", - висловив думку держсекретар.

Він додав, що Путін уперше вторгся в Україну в 2014 році, коли в Афганістані ще були війська США. Але після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адміністрація США могла краще координувати відповідь, оскільки не була залучена до війни в Афганістані.

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Блінкен відкинув закиди, які пролунали на слуханнях, про те, що вихід з Афганістану показав США зі слабкого боку і це спонукало Кремль до більшої агресії. Держсекретар відповів, що зараз США разом із союзниками сильні як ніколи.

"Сьогодні НАТО є сильнішим завдяки лідерству президента Байдена", - сказав він, наголосивши, що Альянс розширився і стало більше ресурсів.

Операція США в Афганістані

США після терактів 11 вересня 2001 року почали військову операцію проти талібів в Афганістані. Їхній режим повалили в грудні того ж року.

Через 20 років, навесні 2021 року, США та інші країни НАТО почали виведення військ з Афганістану. Після цього "Талібан" повернув країну під свій контроль.

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