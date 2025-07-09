Цієї кількості ракет не вистачить на відбиття однієї масованої атаки росіян.

Під час телефонної розмови з президентом України минулого тижня Дональд Трамп начебто пообіцяв передати 10 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot. Якщо це правда, то це просто знущання, пише The Times із посиланням на думки українських військових.

Видання наводить контекст останніх днів. Зокрема згадується, що цієї ночі Росія атакувала Україну 740 засобами повітряного нападу, серед яких було 7 крилатих та 6 балістичних ракет. І це відбулося на тлі зупинки американської військової допомоги, в тому числі, за даними The Times, на пів дорозі до України була повернута партія із 40 ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Тож у такому контексті обіцянка Трампа поставити Києву лише 10 ракет обурює українських військових.

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"Якщо вони справді надішлють нам десять, це буде просто дурний жарт. Цього недостатньо навіть для одного бою", – сказав ввиданню високопоставлений офіцер українських ВПС, ім’я якого не називається.

Окрім ракет для Patriot США також зупинили поставку в Україну ракет ППО малої дальності, які використовуються для перехоплення безпілотників. Тепер українські військові побоюються, що після відновлення поставок кількість цієї зброї також буде значно скорочена.

Проблема систем Patriot

Як писав УНІАН, під час блискавичної ірано-ізраїльскої війни у червні США витратили велику кількість зенітних ракет Patriot. Зокрема показовим став епізод, коли американські зенітники бездумно витратили повний боєзапас зенітної батареї (кілька десятків ракет), аби відбити іранську атаку на порожню авіабазу в пустелі.

Наслідком цього стало значне вичерпання наявних запасів ракет Patriot у самих США. За даними The Guardian, через таке марнотратство зараз у Пентагону залишилося лише близько чверті від необхідної їм кількості зенітних ракет.

Тим часом німецькі військові аналітики попереджають, що без відновлення поставок зі США Україна вичерпає запаси ракет до Patriot за лічені тижні.

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