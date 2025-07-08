Видання зазначає, що йдеться про 10 ракет, водночас, за даними ЗМІ, до припинення постачань від США Україна мала отримати 30 ракет Patriot.

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським у п'ятницю пообіцяв йому негайно відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot, повідомляє Axios з посиланням на свої джерела.

Видання нагадує, що на початку місяця США призупинили поставку цих ракет в Україну, однак Трамп змінив своє рішення після розмови із Зеленським. Обидві сторони назвали цю розмову найкращою з часу вступу Трампа на посаду.

"Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони, але наголосив, що США повинні призупинити останню поставку зброї, щоб перевірити свої запаси, повідомили два джерела, обізнані про розмову... Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 перехоплювачів Patriot - менше, ніж було заплановано в припиненій поставці, - та допомогти знайти інші джерела постачання", - пише видання.

Відео дня

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у переліку американської зброї, яка застрягла в Польщі після призупинення поставок від США, були 30 ракет Patriot.

Допомога від Німеччини

За даними джерел Axios, перед цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подзвонив Трампу, щоб попросити його розблокувати постачання ракет Patriot для України. За словами німецького чиновника, Мерц повідомив Трампу, що Німеччина готова купити батареї Patriot у США і відправити їх в Україну.

Зі свого боку Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Patriot Україні, а США і європейські союзники розділять витрати, повідомили джерела.

Зазначається, що Трамп і Мерц не досягли угоди, але, за словами чиновників, обговорення цього питання триває.

При цьому німецькі чиновники наголошують, що Німеччина надала Україні більшу частину своїх ракет Patriot - більше, ніж США.

Крім того, повідомляється, що міністр оборони Піт Хегсет знайшов доступні батареї ракет Patriot у Німеччині та Греції, які США вважали за краще б профінансувати і відправити в Україну.

"Ці переговори тривають уже кілька місяців", - сказав радник Трампа.

Зброя США для України

Видання Politico писало, що США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей спецпосланця Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умеровим цього та наступного тижня.

Згодом у Пентагоні заявили, що відправлять додаткове оборонне озброєння в Україну за дорученням президента Дональда Трампа.

Також видання WSJ писало, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що він не несе відповідальності за призупинення постачання зброї до Києва. За його словами, розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану минулого місяця, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: