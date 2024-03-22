Передано системи боротьби з безпілотниками.

Литва передала Україні системи боротьби з безпілотниками. Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.

"Коаліція дронів — це не лише про безпілотники для Сил оборони, а й про протидію ворожим засобам. Литовські партнери завжди на зв’язку та в контексті подій. Дякую Литві за допомогу у закритті актуальних потреб наших підрозділів", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У відомстві нагадали, що Литва розробила план довгострокової підтримки України на 2024-2026 роки і запланувала 200 мільйонів євро на військову підтримку України.

Тим часом Міністерство оборони Литви повідомило на своєму сайті, що передані Литвою системи боротьби з безпілотниками вже надійшли в Україну.

Також зазначається, що військова підтримка, яку надає Литва Україні, включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до потреб України.

Підтримка України від Литви - останні новини

Днями Литва приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України. Прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте зазначила що литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи.

Протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи. зокрема, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія і Франція, а також Канада.

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