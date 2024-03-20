Литва виділила 35 млн євро на снаряди для України.

Литва підтримала ініціативу Чехії стосовно закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні та виділяє на це кошти. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте у соцмережі X.

"Литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України у межах чеської ініціативи", - зазначила Шимоніте.

Чеська ініціатива із закупівні снарядів для України

Протягом кількох місяців Чехія таємно шукала за межами ЄС боєприпаси для України і зрештою змогла знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Щоб профінансувати купівлю такої значної кількості зброї, було створено неформальну коаліцію, до якої долучилися вже кілька країн Європи. зокрема, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія і Франція, а також Канада.

Відео дня

Пізніше прем’єр Чехії повідомив, що Прага знайшла ще 200 тисяч снарядів, які можна придбати.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що станом на сьогодні вже було законтрактовано 300 тисяч снарядів. За його словами, ці боєприпаси допоможуть забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на полі бою. Перші поставки мають відбутися до червня.

Вас також можуть зацікавити новини: