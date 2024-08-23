Уряд країни не лише дозволив виробляти НАТівські снаряди, а ще й погодився профінансувати процес.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Норвегія передала Україні ліцензію на виробництво артснарядів 155 мм Nammo.

"Вдячні Норвегії за ліцензію на виробництво снарядів 155 мм. Перемовини з норвезько-фінською Nammo тривали вже давно - і я радий повідомити, що сьогодні уряд Норвегії не лише дозволив передачу ліцензії на виробництво артилерійських снарядів НАТОвського калібру українській компанії, але й погодився профінансувати цей процес", - написав він у Telegram.

Міністр зауважив, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні - першою була ліцензія від KNDS/Nexter. "Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти якнайбільше снарядів в Україні важливо як з точки зору ефективності та логістики, так і з точки зору економіки", - додав Камишін.

Відео дня

Своєю чергою уряд Норвегії офіційно інформує, що відкрив шлях для передачі норвезьких оборонних технологій Україні, країна виділяє фінансування на це.

"Норвегія наразі робить внесок, передаючи боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своєю технологією з Україною. Це означає, що українські сили зможуть отримувати постачання швидше", - каже міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Ліцензія від KNDS/Nexter

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що франко-німецький збройовий концерн KNDS відкриє підрозділ в Україні. Спочатку компанія вироблятиме боєприпаси та запчастини для своїх артсистем, а згодом налагодить й виробництво самого озброєння.

Утворений 2015 року французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei Wegmann холдинг займається виробництвом бронетехніки та артилерійських систем. Nexter випускає й гармати CAESAR, які є на озброєнні українського війська.

Вас також можуть зацікавити новини: