Стьоре також зазначив, що Норвегія разом з Німеччиною передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T цієї осені.

Норвегія виділить 1 мільярд крон (близько 92,69 мільйона доларів) на посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Йонаса Гар Стьоре у четвер на саміті НАТО.

"Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - сказав Стьоре в заяві.

Він також згадав про жорстокий ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві та авіаудари по інших містах України в понеділок.

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"Жорстокі атаки, які ми цього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак", – додав він.

Стьоре також зазначив, що Норвегія разом з Німеччиною передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T цієї осені.

Уряд Норвегії заявив, що цей 1 мільярд крон піде на ініціативу Німеччини з посилення ППО України. Загалом Норвегія виділила 4 мільярди крон на фінансування заходів протиповітряної оборони України до 2024 року, додали в Осло.

Допомога для України

Раніше стало відомо, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. За словами норвезького прем'єр-міністра Йонаса Гар Стьоре, поставки мають розпочатися в цьому році.

Також повідомлялося, що Данія профінансувала 18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана". Вони почнуть надходити найближчими місяцями.

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