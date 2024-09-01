Хоча це безпілотник, у компанії вирішили проводити випробування із людиною безпосередньо всередині розробки.

Американська компанія Scaled Composites, яка є підрозділом всесвітньо відомого оборонного гіганта Northrop Grumman, показала перший політ нового дрона – Model 437 Vanguard. Це БПЛА зі штучним інтелектом, і вони мають працювати разом із пілотованими винищувачами.

Примітно, що під час польоту в дроні сидів пілот, який і керував новим безпілотником. Як розповів в інтерв'ю TWZ віце-президент Northrop Grumman з інжинірингу Коллін Сіллер, для випробувань Model 437 Vanguard вирішили залучити пілота через наміри швидше пройти весь цикл випробувань. Незважаючи на це, в кінцевому підсумку розробка все одно буде безпілотником.

"Це дозволяє експериментувати з новими технологіями та новими способами виконання завдань із резервом, який дозволяє ризикувати більше, ніж це було б із повністю безпілотним апаратом", – пояснив Сіллер.

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Так, людина за штурвалом зможе не тільки зреагувати на неочікувані події, а й контролювати дії безпілотника та в разі проблем перейняти управління апаратом на себе. Українське видання Defense Express пише, що таке рішення є дійсно прагматичним, "коли літак спочатку необхідно "навчити літати".

За словами представника компанії-розробника, новизна M437 Vanguard полягає і в технологіях, які були використані для його створення. Зокрема, було використане цифрове проєктування, активно використовується і 3D-друк – у тому числі для створення структурних деталей з титану. Примітно, що це є першим подібним випадком в аерокосмічній галузі, і такий підхід дозволяє значно заощадити на виробництві.

Дрон M437 Vanguard: цікаві деталі

М437 Vanguard починався як концептуальний проєкт, заснований на моделі 401. У проєкті досліджувалися можливості створення багатоцільового недорогого літака, який можна було б обслуговувати просто в польоті.

У Scaled Composites розповідають, що М437 Vanguard – це екіпажний варіант оригінальної концепції, оснащений одним двигуном Pratt & Whitney 535 з тягою приблизно 3400 фунтів (біля 1500 кг). Літак має розмах крил 41 фут і довжину 41 фут (біля 12,5 метра) при злітній масі 10 000 фунтів (біля 4500 кг).

Після завершення модернізації M437 Vanguard матиме дальність польоту близько 3000 морських миль і тривалість польоту 6 годин. Літак може нести до 2000 фунтів корисного навантаження (біля 900 кг) в декількох місцях, включаючи внутрішній відсік для озброєння розміром, достатнім для розміщення двох зенітних ракет AIM-120.

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