Розробники, які отримали західне фінансування, обіцяють ще більше революційних дронів.

Західні технології та фінанси допомагають Україні здійснити сотні далеких ударів усередині Росії, попри те, що союзники по НАТО досі відмовляються надати Україні дозвіл на використання їхніх боєприпасів для цього – переважно через побоювання ескалації.

Як повідомляє BBC, протягом останніх кількох місяців Україна нарощувала свої далекобійні удари всередині Росії, запускаючи десятки безпілотників одночасно по стратегічних цілях кілька разів на тиждень. Цілі включають бази ВПС, склади нафти та боєприпасів і командні центри.

Зараз українські заводи щомісяця виробляють сотні ударних дронів незначної вартості, порівнюючи з аналогами із Заходу. Одна компанія повідомила BBC, що вже створила непропорційний вплив на військову економіку Росії за відносно невеликі витрати.

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У цих місіях беруть участь кілька розробників. Серед них – один із найбільших в Україні виробників безпілотників односторонньої атаки, а також компанія, яка допомогла розробити програмне забезпечення для України для нанесення цих ударів.

Франциско Серра-Мартінс каже, що ця стратегія вже створює величезні дилеми для Москви. Він вважає, що за додаткових інвестицій це переверне хід війни на користь України.

Вісімнадцять місяців тому компанії Terminal Autonomy, співзасновником якої він є, навіть не існувало. Зараз вона виробляє понад сотню безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії AQ400 Scythe на місяць із радіусом дії 750 км. Компанія також виготовляє сотні безпілотних літальних апаратів AQ100 Bayonet меншого радіусу дії на місяць, які можуть літати на кілька сотень кілометрів.

Безпілотники виготовлені з дерева та збираються на колишніх меблевих фабриках в Україні. Серра-Мартінс, колишній королівський інженер австралійської армії, створив компанію разом зі своїм українським партнером за фінансової підтримки США. Це одна з принаймні трьох компаній, які зараз масово виробляють дрони в Україні.

Він описує свої дрони як "по суті літаючі меблі – ми збираємо їх, як Ikea". Щоб побудувати фюзеляж, потрібно приблизно годину, ще стільки ж часу потрібно, щоб укласти в нього "мізки" – електроніку, двигун і вибухівку.

Дрон Bayonet компанії коштує кілька тисяч доларів. Натомість російська ракета протиповітряної оборони, використана для його збиття, може коштувати понад 1 мільйон доларів.

"Не тільки дешеві дрони"

Palantir, велика американська компанія з аналізу даних, була однією з перших західних технологічних компаній, яка допомогла Україні під час війни. Вона почала із надання програмного забезпечення для підвищення швидкості та точності артилерійських ударів. Тепер надала Україні нові інструменти для планування ударів з безпілотників великої дальності.

Британські інженери з Palantir, працюючи з українськими колегами, розробили програму для створення та картографування найкращих шляхів досягнення мети. Palantir чітко пояснює, що не бере участі в місіях, але допоміг навчити понад 1000 українців, як використовувати його програмне забезпечення.

Використовуючи потоки даних, компанія може нанести на карту російську протиповітряну оборону, радари та радіоелектронні перешкоди. Кінцевий продукт виглядає схожим на топографічну схему.

Чим щільніші контури, тим важчий протиповітряний захист. Місцезнаходження вже визначені Україною за допомогою комерційних супутникових знімків і засобів сигнальної розвідки.

Луїс Мослі з Palantir каже, що програма допомагає Україні обійти російські системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, щоб досягти своєї мети.

"Розуміння та візуалізація того, як це виглядає в усьому бойовому просторі, є справді критичним для оптимізації цих місій", - каже він.

Нанесення дальніх ударів безпілотників координується українськими спецслужбами, які працюють в умовах секретності. Але інші джерела повідомили про деякі деталі.

Як працюють українські місії

Для однієї місії можна запускати десятки безпілотників – до 60 по одній цілі. Напади здійснюються переважно вночі. Більшість буде збито. Лише 10% можуть досягти мети. Деякі дрони навіть збивають по дорозі дружнім вогнем – власною ППО України.

Україні довелося виробити способи протидії російським радіоелектронним перешкодам. Дрон Scythe від Terminal Autonomy використовує візуальне позиціонування, орієнтуючись на своєму курсі та досліджуючи рельєф за допомогою штучного інтелекту. Пілот не задіяний.

Програмне забезпечення Palantir вже відобразить найкращі маршрути. Пан Серра-Мартінс каже, що польоти великої кількості безпілотників є ключем до приголомшення та виснаження протиповітряної оборони Росії. Це також робить безпілотники дешевшими, ніж ракети, які намагаються їх збити, або цілі, які вони намагаються вразити.

Професор Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних служб каже, що українські атаки безпілотників дальнього радіусу дії створюють дилеми для Москви. Хоча Росія має багато протиповітряної оборони, вона все одно не може захистити все.

Професор Бронк каже, що дальні удари України показують пересічним росіянам, що "держава не може захистити їх повністю і що Росія вразлива".

Українські безпілотники були помічені на відстані понад 1000 км на території Росії. Їх збили над Москвою.

Але основна увага приділяється військовим об’єктам. На наведеній нижче карті показано лише декілька з дюжини цілей, уражених за останні кілька місяців. Серед них п'ять російських авіабаз.

Професор Джастін Бронк каже, що націлювання на російські авіабази поки що було єдиним ефективним способом відповіді України на плануючі бомби Росії.

Це змусило Росію перемістити літаки на більш віддалені бази та зменшити частоту їхніх атак. На супутникових знімках видно, як українські безпілотники успішно пошкодили ангари на авіабазі в Маринівці.

Заборона бити зброєю Заходу

Україна явно вірить, що може зробити ще більше за допомогою далекобійної зброї західного виробництва. Але наразі союзники відхиляють прохання Києва. Досі існує страх, особливо у Вашингтоні та Берліні, що це може ще більше втягнути Захід у конфлікт. Але це не завадило західним компаніям і фінансам допомогти Україні.

Україні все ще доводиться здебільшого покладатися на власні зусилля, переконані, що розв’язання війни з Росією є ключем до перемоги у цій війні.

Франсіско Серра-Мартінс також вважає, що західні виробники все ще "жахливо не готові" до ведення бойових дій високої інтенсивності – виробляючи набагато менше зброї великої дальності за набагато вищу вартість. За його словами, Україна зараз справді потребує "багато достатньо хороших систем".

BBC поспілкувалася з однією українською компанією, яка вже розробляє нову крилату ракету, щонайменше в 10 разів дешевшу за британську ракету Storm Shadow.

Попри побоювання Заходу, Україна планує посилити атаку на Росію. Пан Серра-Мартінс каже:

"Те, що ви бачите зараз, не схоже на ніщо порівняно з тим, що ви побачите до кінця року".

Виробництво безпілотників в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у галузі безпілотників. За його словами, детальну доповідь йому представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Він відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних та морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike (глибокий удар).

Зеленський наголосив, що напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Лідери інших країн вже проявили зацікавленість до досвіду Україну. Після перемоги, як зазначив президент, українські дрони стануть високотехнологічною частиною українського експорту.

Раніше видання Forbes писало, що Україна потіснила РФ з пʼєдесталу світового лідера в галузі безпілотників. Хоча російські БПЛА та системи радіоелектронної боротьби все ще потужні та ефективні, вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна взяла на озброєння нові технології і тактику.

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