Україна наздоганяє РФ у виробництві дронів на оптоволокні - Сирський

В Україні вже є виробники, які виготовляють дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.

Наразі у російських загарбників перевага у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, але Україна наздоганяє їх і вже має достатньо виробників. Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Сирський відзначив, що війна – це змагання економік, це протистояння в науково-технічному прогресі.

"На даний час кількість FPV-дронів з нашого боку переважає кількість таких дронів з боку противника", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

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Він додав, що Україні відомо про плани РФ, про ті задачі, які в росіян поставлені для нарощення кількості дронів.

"Знаємо, що вони добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування", - розповів Сирський.

За його словами, вже є приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів.

"Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо. У нас теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем", - наголосив Сирський.

На його переконання, майбутня армія повинна бути високотехнологічною. "Звичайно, солдат на полі бою залишиться. Але його частка буде зведена до мінімуму. Та, звичайно, це найбільша цінність – наш солдат, наш піхотинець", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Він запевняє, що буде робитися усе, щоб зберегти життя нашого піхотинця.

"Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам", - відзначив Сирський.

Оптоволоконні дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав закони, які будуть сприяти розвитку виробництва дронів на оптоволокні. Передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів.

Дрони на оптоволокні є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

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