Дрони на оптоволокні є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби та критично важливі для Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які будуть сприяти розвитку оборонної промисловості, в тому числі – виробництву дронів на оптоволокні. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"‎Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем"‎, – йдеться в офіційній заяві.

Закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу. Завдяки йому звільняються від оподаткування ввізним митом товари, які ввозять до нашої країни для оборонних потреб.

Відео дня

Водночас закон № 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу України. Він звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції по ввезенню на митну територію країни товарів для оборонних потреб.

На думку фахівців, ці закони дозволять:

знизити собівартість безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передачі відеосигналу;

оперативніше постачати сучасні технічні засоби Силам безпеки й оборони.

Довідка УНІАН. Дрони на оптоволокні критично важливі для Сил оборони. Вони мають стабільний зв'язок, високу швидкість передачі даних, стійкість до систем радіоелектронної боротьби (адже використовують оптоволоконний кабель для передачі сигналу) та можуть застосовуватися у важких погодних умовах.

Дрони у війні в Україні - головні новини

Україна демонструє великий прогрес в розробці дронів на оптоволокні. На початку року УНІАН повідомив, що вітчизняні фахівці створили дрон, який управляється через оптоволоконний кабель та має дальність польоту більш ніж 40 км.

В березні повідомлялось, що ЗСУ застосовують дрони на оптоволокні не так масово, як росіяни. Серед причин цього – технічні недоліки таких дронів у порівнянні зі "‎звичайними"‎. Мова, зокрема, про меншу маневреність дронів на оптоволокні.

Вас також можуть зацікавити новини: