Дві країни можуть замінити США в питанні надання нам розвідданих, - депутат

Федієнко також пояснив, чому важко фіксувати С-400.

Дві країни можуть замінити Сполучені Штати Америки в питанні надання розвідувальних даних Україні. Про це у коментарі УНІАН сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання, чи США вже обрізали для нас якісь розвіддані, він зауважив, що такої інформації не чув.

Стосовно того, що напередодні тривога в Києві увімкнулася вже після того, як пролунали вибухи, Федієнко зауважив, що це "непоодинокий випадок".

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"Тому що С-400 на відміну від інших ракет трішки по-іншому літають. І С-400, відверто кажучи, важкувато засікати. Це дуже швидка ракета", - пояснив парламентар і додав, що це не пов’язано з розвідданими від США.

Також на запитання, чи Франція та Британія можуть замінити нам США у питанні надання розвідданих, Федієнко сказав: "Можуть. І по факту, я думаю, що в більшій частині деяких розвідданих, - ми зараз беремо у цих країн".

Розвіддані від Америки

Як повідомляв УНІАН, на переговорах з українською делегацією представники Штатів пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.

Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, вважає, що втрата розвідданих від Штатів не буде чимось катастрофічним для спроможностей України завдавати ударів по Росії.

Натомість Галина Янченко, народна депутатка від "СН", членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку, наголосила, що без розвідданих від США ми не зможемо бачити пуски російської балістики.

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