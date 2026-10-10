Трамп погрожує припинити передачу Україні розвідданих через удари по НПЗ, – Axios

На думку США, Путін готовий до переговорів щодо припинення війни.

Представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Дональда Трампа припинити удари по російських НПЗ. Про це повідомляє Axios.

За даними Axios, під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п’ятницю представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській переговорній групі, що Трамп має поговорити з Путіним і зняти санкції з російського експорту дизельного палива.

Вони заявили, що Трамп ухвалив це рішення після того, як Україна проігнорувала численні прохання припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які безпосередньо зачепили американських споживачів:

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"Український чиновник заявив, що під час переговорів Віткофф і Кушнер погрожували, що Трамп може припинити передачу розвідданих Україні, якщо вона продовжить ігнорувати його запити", – пише видання.

Водночас офіційний представник США заперечив існування такої погрози та заявив, що Віткофф і Кушнер повідомили українцям, що США є сильним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані. Тому Україна не повинна вживати заходів, які завдають шкоди американським споживачам.

Чиновник повідомив Axios, що під час переговорів основну увагу приділяли завершенню розробки гарантій безпеки, які США, Європа та НАТО нададуть Україні в рамках угоди про припинення війни.

Також були висунуті нові пропозиції щодо територіальних рішень.

Віткофф і Кушнер представили післявоєнний пакет для України, який включав способи фінансування реконструкції та відновлення української армії, а також ідеї щодо того, як впоратися з бюджетним дефіцитом, спричиненим війною.

Учасники також обговорили дорожню карту вступу України до ЄС та відносини України з НАТО після закінчення війни.

Крім того, Віткофф і Кушнер порушили питання про можливість створення післявоєнної структури безпеки Європи та Росії, яка могла б задовольнити обидві сторони.

"Віткофф і Кушнер поінформували українців та європейців про потенційні енергетичні угоди з Росією, які, як сподіваються США, знизять ціни на енергоносії та спонукають Росію піти на поступки в мирних переговорах", – сказав американський чиновник.

При цьому чиновник зазначив, що, на думку США, Путін відкритий до переговорів про припинення війни.

"Путін сильно б’є [по Україні], але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення припинення війни. Ми хочемо працювати над новою пропозицією, яка буде достатньо вигідною для нього, щоб змусити його зупинитися", – сказав він.

Угода Трампа і Путіна

Axios також дізнався, що Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного палива з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Зеленський пропонував припинити атаки за умови, що Росія перестане завдавати ударів по українських електростанціях, однак Трамп відкинув цю ідею.

Чиновник зазначив, що Трамп не вважає удари України по НПЗ еквівалентними російським ударам по енергосистемі України.

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