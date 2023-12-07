Згідно з оцінками експертів, сума на нову зброю для ЗСУ цілком реалістична для бюджету США.

У запиті Міноборони України, з яким звернулися до уряду США, вказано дев'ять позицій різних типів зброї. Орієнтовна вартість одиниці озброєння коливається від 23 млн дол. до 2,5 млрд дол.

Експерти порталу Deffence Express склали список військової техніки, яка є в переліку Міноборони України. Після цього скористалися відкритими даними по експортній ціні на зазначені позиції і припустили, скільки саме цих пристроїв може увійти в пакет. У результаті отримали вони загальну вартість - близько 59,7 млрд дол.

Згідно з орієнтовними оцінками, Україна замовила пакет військової допомоги, який містить наступні позиції:

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багатофункціональні винищувачі F/A-18 в кількості 64 од. по 177,3 млн дол. за одиницю - сумарна вартість 11,35 млрд дол;

багатофункціональні винищувачі F-16 - 64 од. по 162,5 млн дол. за одиницю - 10,4 млрд дол;

ударні вертольоти AH-64 Apache - 64 од. по 125 млн дол. за одиницю - 8 млрд дол;

вантажні літаки C-17 Globemaster III - 12 од. по 258,3 млн дол. за одиницю - 3,1 млрд дол;

вантажні літаки C-130 Super Hercules - 12 од. по 529,2 млн дол. за одиницю - 6,35 млрд дол;

транспортні вертольоти UH-60 Blackhawk - 64 од. по 62,5 млн дол. за одиницю - 4 млрд дол;

танки M1 Abrams - 180 од. по 23,9 млн дол. за одиницю - 4,3 млрд дол;

БПЛА MQ-9 і MQ-1C - 64 од. по 150 млн дол. за одиницю - 9,6 млрд дол;

комплекси протиракетної оборони THAAD - 2 од. по 2,5 млрд дол. - 5 млрд дол.

Експерти відзначають, що зазначені суми - це орієнтовна ціна техніки, запасних частин, логістики, навчання. На їхню думку, підсумок в 59,7 млрд дол. є цілком підйомним для бюджету США.

Вони розповіли, що при цьому виникає кілька проблем. По-перше, техніка не буде поставлятися одномоментно, а розтягнеться на певний час. По-друге, вартість може бути і меншою, оскільки оцінки робилися за експортними цінами, а для України вони можуть бути нижчими. По-третє, 61 млрд дол., які Байден планує отримати від Конгресу для України - це ціна не лише на зброю як таку, а й на надання боєприпасів, необхідних ЗСУ.

Яке озброєння Україна попросила у США

Останній список озброєнь США, яких Україна потребує для боротьби з російською армією, включає сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 "Hornet", безпілотники, а також вертольоти Apache і Black Hawk. Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідні документи.

Зазначається, що офіційні особи Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України" напередодні під час закритого засідання у Вашингтоні за участю чиновників та керівників підприємств оборонно-промислового комплексу США.

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