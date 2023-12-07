Офіційні особи Міноборони представили "перелік озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України" під час закритого засідання у Вашингтоні.

Останній список озброєнь США, які Україна потребує для боротьби з російською армією, включає сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 "Hornet", безпілотники, а також вертольоти Apache і Black Hawk. Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідні документи.

Зазначається, що офіційні особи Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України" напередодні під час закритого засідання у Вашингтоні за участю урядовців і керівників підприємств оборонно-промислового комплексу США.

За даними ЗМІ, до переліку також увійшли танки Abrams, артилерія калібру 155 мм, винищувачі F-16, безпілотники та ракети ATACMS.

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Крім того, Київ просить у Вашингтона транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules, безпілотники MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони THAAD.

Військова допомога США Україні - останні новини

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Цей пакет, в якому використовуються обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні, передбачає надання зброї і техніки на суму до 175 мільйонів доларів США при раніше запланованому скороченні", - зазначив Блінкен.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США будут відповідальні за поразку України, якщо не нададуть їй грошей. За її словами, фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим" і є передумовою для того, щоб до України надходила підтримка Міжнародного валютного фонду.

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