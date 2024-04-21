Обидва борти відпрацьовували різні сценарії боїв, з'ясували журналісти.

Відбувся перший в історії "повітряний бій" між модифікованим F-16 - літак, яким керував штучний інтелект (відомий як X-62A), і бортом із пілотом, і щодо цього епохального поєдинку американські військові дещо приховують.

У США чиновники заявили, що протистояння пройшло успішно, однак, посилаючись на міркування національної безпеки, не повідомили, хто здобув перемогу, пише Business Insider.

"Усе йде добре або навіть швидше, ніж ми сподівалися", - сказав журналістам керівник програми ACE в Управлінні перспективних дослідницьких проектів Міноборони США (DARPA) підполковник Раян Хефрон. Водночас офіцер наголосив, що більш детальна інформація щодо "повітряного бою" не може бути надана.

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Журналісти також дізналися, що "повітряний бій" відбувся у вересні 2023 року на базі Військово-повітряних сил США "Едвардс", що розташована у штаті Каліфорнія. "...обидва винищувачі... відпрацьовували різні сценарії... боїв", - наголошується в матеріалі.

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Раніше стало відомо, що перший в історії реальний "повітряний бій" між винищувачем зі штучним інтелектом і пілотованим бортом відбувся у 2023 році. ЗМІ дізналися, що швидкість польоту бортів сягала 1 900 км/год. На борту X-62A для підстрахування перебував пілот.

X-62A створено на базі двомісного літака F-16D. Після того, як X-62A зібрали в грудні 2022 року, він здійснив понад 20 випробувальних польотів. ЗМІ зазначали, що особливість цього борту полягає в тому, що він може імітувати системи будь-якого літального апарату.

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