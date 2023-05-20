Це буде найкращий блокбастер військово-повітряних сил ЗСУ усіх часів, кажуть у відомстві.

Після того, як Білому домі підтвердили, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, в українському Міністерстві оборони анонсували, що ці літаки з’являться в небі України вже цієї осені.

"Цієї осені! Найкращий блокбастер військово-повітряних сил усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", – йдеться у повідомленні оборонного відомства у Twitter.

Нагадаємо, рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в США, ані в інших країнах довго не ухвалювали, пояснюючи, що зосереджені на постачанні інших видів озброєння, в тому числі танків. Наприкінці квітня Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність навчати українських пілотів управляти літаком F-16.

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Винищувачі для України - що треба знати

15 травня президент Володимир Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Великоїбританії Ріші Сунаком брифінгу анонсував "важливі рішення" щодо літакової коаліції найближчим часом. Своєю чергою, Сунак сказав, що Британія збирається стати ключовим учасником цієї коаліції країн, які надаватимуть підтримку.

Наразі до "коаліції винищувачів" приєдналися США, Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія.

За словами радника президента США Джейка Саллівана, терміни поставки F-16 безпосередньо будуть залежати від термінів навчань українських екіпажів.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснював, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Сьогодні, 20 травня, Зеленський перебуває в Японії, до проходить триденний самміт G7. Там президент проводить низку зустрічей з світовіми лідерами, зокрема обговорюється і питання передачі ЗСУ сучасних винищувачів.

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