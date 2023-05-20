19 травня Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають тренування українських пілотів на F-16.

США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, підтвердив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на полях саміту "Великої сімки" у Хіросімі.

Терміни, коли Київ отримає літаки, скільки їх буде поставлено і які країни їх нададуть, залишаються неясними, але чиновник підкреслив, що вони не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу проти Росії.

"У міру того, як в найближчі місяці будуть розгортатися навчання (пілотів ЗСУ - УНІАН), ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і у якій кількості", - додав він.

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F-16 для України - головне

19 травня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають тренування українських пілотів на F-16. Зеленський вже привітав це рішення і зазначив, що практичну реалізацію цього рішення планує обговорити під час саміту G7 в Хіросімі, який розпочався 19 травня і триватиме три дні.

Про готовність брати участь у програмі навчання українських пілотів вже заявили Бельгія, Данія та Нідерланди. Обмірковує рішення і Норвегія.

Терміни навчання та постачання літаків залишаються неясними. Хоча Yahoo News писало, що для навчання українського пілота на винищувачах F-16 потрібно лише 4 місяці. Таких висновків дійшли в Америці після того, як два українські пілоти, які проходили навчання на спеціальних тренажерах протягом двох тижнів на авіабазі США, перевершили очікування Пентагону.

Україна вже багато місяців закликала Захід посилити українську авіацію західними винищувачами F-16 для домінування в повітряному просторі і ефективних ударів по місцях скупчення військ ворога.

Представник Повітряних сил Юрій Гнат раніше підкреслив, що просто літаки четвертого покоління Україні не підходять, потрібні саме сучасні моделі. ЗСУ необхідні літаки, призначені як для бою в повітрі, так і для ударів по землі.

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