Сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання завдань, зазначив міністр.

Україна отримала винищувачі F-16 від Королівства Нідерланди. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Українське небо стає захищенішим. Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення - перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів", - заявив він.

Умєров наголосив, що ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

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"Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку - Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба. Підтримка Нідерландів - це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше", - додав очільник Міноборони.

Як писав УНІАН, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших винищувачів Mirage 2000, які мають посилити спроможності української протиповітряної оборони.

"Повітряний флот України й далі розширюється. Вже прибули перші винищувачі Mirage 2000 з Франції, які посилять спроможності нашої протиповітряної оборони", - відзначив Зеленський.

Український лідер також подякував французькому колезі Емманюелю Макрону за підтримку.

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