Ремонт літака тривав майже два з половиною роки.

Винищувач-невидимка, який військово-повітряні сили США називають "Франкенджет", наразі перебуває на бойовому чергуванні та у бойовій готовності. Про це повідомляє CNN.

""Франкенджет" повністю функціонує і готовий до підтримки винищувача", - йдеться в повідомленні військового офісу Об'єднаної програми F-35 (JPO).

Цей літак з'явився у 2014 році, коли F-35A, який готувався до вильоту на тренувальну місію з авіабази Еглін у Флориді, зазнав "катастрофічної поломки двигуна". Водночас літак, такий як AF-27, теж зазнав серйозних пошкоджень у хвостовій частині.

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"Шматки зламаного гвинта двигуна прорізали корпус вентилятора двигуна, моторний відсік, внутрішній паливний бак, гідравлічні та паливні трубопроводи, перш ніж вилетіти через верхню частину фюзеляжу літака", - йдеться у висновку розслідування.

Тому внаслідок пожежі згоріло дві третини задньої частини винищувача.

Вже 8 червня 2020 року на іншому F-35A, який ще називають AF-211, відмовило носове шасі при посадці на авіабазі Хілл у штаті Юта, внаслідок чого цей літак був серйозно пошкоджений.

Тому ВПС США залишилися з двома придатними до використання частинами винищувачів вартістю 75 млн доларів, а саме носовою частиною AF-27 і хвостовою частиною AF-211.

"Замість того, щоб списати обидва літаки як втрати... команди прийняли сміливе рішення у 2022 році зняти носову частину з AF-27 і встановити її на AF-211, щоб максимізувати економію і повернути до складу флоту діючий літак", - йдеться у звіті офісу офіцера з управління польотами F-35.

Водночас провідний інженер-механік компанії-виробника Lockheed Martin Скотт Тейлор зазначив:

"Теоретично усі секції літака можуть бути зняті і знову з'єднані між собою, але це ніколи не робилось раніше. Це перший станом на сьогодні F-35 "птах Френкін". Це вже історія".

Відомо, що ремонт літака тривав майже два з половиною роки і вже в січні Frankenjet здійснив свій перший політ з авіабази Хілл до заводу Lockheed Martin з виробництва F-35 у Форт-Ворті, штат Техас.

"Перший політ відновленого літака був виконаний на межі експлуатаційних характеристик, і він працював так, ніби щойно зійшов з конвеєра", - зауважив у пресрелізі Джеффрі Дженсен, провідний інженер з розробки варіанту F-35A.

Вартість проєкту Frankenjet оцінили у 11,7 млн доларів, завдяки чому Пентагон заощадив 63 млн доларів, які би пішли на створення нового літака.

"За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на озброєнні ВПС США перебуває 383 літаки F-35A. F-35A є однією з трьох версій винищувача-невидимки, що стоять на озброєнні американської армії. Корпус морської піхоти використовує F-35B - літак з коротким злетом і вертикальною посадкою, а ВМС - F-35C, призначений для операцій з авіаносців", - нагадали у CNN.

Авіація США - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Повітряні сили США отримали "‎морально застарілий"‎ штурмовик Skyraider II. Водночас генерал-лейтенант Майкл Конлі заявив, що цей літак "маневрений, адаптивний і завжди готовий завдати смертоносний удар".

Також повідомлялось, що армія США створила команду ударних дронів, яка навчається за уроками війни в Україні. Таким чином американські військові будуть виконувати тактичні завдання, використовуючи БпЛА в реалістичних сценаріях, які розроблені для імітації сучасного бою.

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