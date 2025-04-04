Дехто з фахівців сумнівається, що цей літак можна буде ефективно використовувати в сучасних конфліктах.

Перший легкий штурмовик OA-1K був переданий Командуванню спеціальних операцій Повітряних сил США (AFSOC). Про це повідомляється на офіційному сайті командування.

"‎Skyraider II являє собою не просто нову платформу, а модульне рішення для потреб нашої національної безпеки"‎, – заявив командувач AFSOC генерал-лейтенант Майкл Конлі. Він додав, що літак "маневрений, адаптивний і завжди готовий завдати смертоносний удар".

Нагадаємо, у лютому УНІАН повідомляв, що Повітряні сили США офіційно назвали свій майбутній легкий штурмовик OA-1K Skyraider II. Це очевидна відсилка до знаменитого A-1 Skyraider, який США активно застосовували під час в'єтнамської війни.

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У ті часи A-1 демонстрував дуже високу ефективність. Водночас, фахівці сумніваються, що новий Skyraider II зможе задовольнити вимоги ПС США, адже фактично являє собою модернізований сільськогосподарський літак Air Tractor AT-802.

Зазначимо, що зараз військові США акцентують увагу не на боротьбі з повстанцями (для чого дійсно міг би згодитись Skyraider II), а на конфліктах високої інтенсивності. Наприклад, з Китаєм.

Відомо, що двомісний OA-1K може брати доволі великий арсенал боєприпасів, зокрема, бомби та високоточні керовані ракети. Максимальна швидкість літака складає 394 км/год.

Американська авіація – останні новини

Нагадаємо, нещодавно Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління F-47.

Конкурс на розробку новітнього літака виграла компанія Boeing. За словами президента США, експериментальний варіант винищувача таємно літав майже п’ять років.

Зазначимо також, що зараз американці активно випробовують новий стратегічний бомбардувальник B-21. Повітряні сили США хочуть отримати не менше ста таких машин для заміни парку стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer та B-2 Spirit.

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