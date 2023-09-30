Він озброєний танковим кулеметом і вже пройшов польові випробування

Український бойовий робот "Лють" вже пройшов польові випробування. Машиною можна керувати дистанційно.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, розробка має танковий кулемет, оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.

"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", - зазначає Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Він продемонстрував фото робота, зазначивши, що це готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. За його словами, зараз команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", - зазначає Федоров.

Міжнародний Форум оборонних індустрій - останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві, участь у якому взяли представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу сказав, що українська зброя, вироблена спільно з міжнародними партнерами, буде найбільш конкурентоздатною у світі після закінчення повномасштабної війни.

На форумі Міністр оборони Рустем Умєров відзначив, що бачення оборонного відомства полягає у тому, аби розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг (йдеться про ОПК).

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