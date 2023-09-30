Українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована з виробничими потужностями країн НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що українська зброя, вироблена спільно з міжнародними партнерами, буде найбільш конкурентоздатною у світі після закінчення повномасштабної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Кулеба сказав під час виступу на Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві, участь у якому взяли представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

"Я думаю, що у результаті війни, після перемоги, відбудуться дві речі. Перша - українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна. А друге - зброя, виготовлена українськими та іноземними компаніями, буде найбільш конкурентоздатною у світі", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС висловив переконання, що участь понад 200 компаній у Форумі оборонних індустрій свідчить про те, "ми влучили, у буквальному сенсі, у нерв світової безпекової політики виробництва зброї".

Кулеба відзначив, що кожна міжнародна розмова української влади починається з пункту про зброю.

Глава МЗС запевняє, що міжнародні партнери виявляють "шалений інтерес до досвіду і виробничих можливостей українського бізнесу".

Своєю чергою, Міністр оборони Рустем Умєров відзначив, що бачення оборонного відомства полягає у тому, аби розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг (йдеться про ОПК). "Наша місія - це виробляти ці мілітарні продукти і послуги, які будуть дуже високої якості, які ми зможемо масштабувати і закривати усі потреби зараз в Україні, і далі, вже після закінчення війни - це експортувати", - сказав Умєров.

При цьому, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що світ буде іншим після війни і перемоги України.

"Ми усі мусимо будувати нову структуру безпеки. Сьогодні ця війна показала, яке озброєння є найбільш ефективним... Треба думати, що ми живемо у 21 столітті. Багато чого змінилося. Змінюється і ринок озброєння, і безумовно, після цієї війни, - це абсолютно реальність, він буде зростати. І як сказали колеги, я погоджуюсь, я впевнений, що Україна буде займати одне з провідних місць", - сказав Єрмак.

Він переконаний, що будуть з'являтися дуже цікаві альянси у сенсі бізнесу і виробництва.

Данілов прокоментував можливість "довгої" війни з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов під час спілкування з українською журналісткою Наталією Мосейчук прокоментував заяви деяких партнерів України про те, що війна з РФ може затягнутися на роки.

Він заявив, що українці мають "вимкнути" паніку та проявити стійкість. За словами Данілова, подібні висновки партнерів можуть базуватися на факторах, які вони мають на столі "тут та зараз". Україна не може зупинитися до перемоги над РФ, адже тоді на ній "відіграється" не тільки Путін, вказував Данілов.

Вас також можуть зацікавити новини: