Авіаносцем INS Vikrant став першим подібним кораблем, виробленим в Індії.

Індійський флот поповнився першим авіаносцем INS Vikrant, виробленим в Індії. Його оснастили російськими винищувачами.

Про це повідомляє Indian Express.

Відзначається, що авіаносець пройшов довгий шлях в 17 років від будівництва до випробувань перед тим, як його прийняли на озброєння.

Відео дня

"Сьогодні Індія приєдналася до тих країн світу, які можуть виробляти такі величезні авіаносці з використанням місцевих технологій. Це символ потенціалу, місцевих ресурсів і місцевих навичок", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Корабель INS Vikrant несе 30 російських палубних винищувачів МіГ-29К. корабель розрахований на 1600 осіб екіпажу. Це другий діючий авіаносець в країні і найбільший військовий корабель, побудований в Індії.

При цьому країна є одним з найбільших в світі імпортерів зброї, витративши 12,4 мільярда доларів в період з 2018 по 2021 рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що на території Росії з 30 серпня по 5 вересня пройдуть військові навчання "Схід-2022". У них візьмуть участь Китай, Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія та інші країни.

Аналітики відзначили, що участь індійських військових у російських навчаннях у розпал війни в Україні підтверджує дружні зв'язки Нью-Делі з Москвою, незважаючи на зміцнення стратегічного партнерства з США.

Вас також можуть зацікавити новини: